Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Medel, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 60 Tolgay Arslan), Quaresma (Dk. 88 Güven Yalçın), Ljajic, Babel, Love (Dk. 76 Lens)
Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık (Dk. 66 Levent Gülen), Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah (Dk. 79 Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Chery, Varela (Dk. 58 Mert Özyıldırım), Umut Bulut
Goller: Dk. 34 Vagner Love, Dk. 71 Quaresma (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 87 Lens (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 yendi.
46. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Umut Bulut'un soldan kanattan arka direğe ortaladığı topa uygun durumda kafayla vuran Varela, meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
58. dakikada sağ taraftan gönderilen uzun topta ceza sahası sol çaprazında hareketlenen Chery, meşin yuvarlağı bekletmeden Atila Turan'a verdi. Bu oyuncunun şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
71. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ljajic'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gökhan Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu önünde bulan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Golün ardından VAR'a başvuran Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonu inceledikten sonra orta noktayı göstererek, golü verdi: 2-0
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.