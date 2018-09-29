Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Erdinç Sezertam

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Medel, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Ljajic, Babel, Love

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Chery, Varela, Umut Bulut

Gol: Dk. 34 Vagner Love (Beşiktaş)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Beşiktaş-Kayserispor maçının ilk yarısı siyah-beyazlı takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

20. dakikada Vagner Love kazandığı topu sağ kanatta hareketlenen Quaresma’ya aktardı. Ceza sahası sağ çaprazından Quaresma’nın çektiği şutta, Kayserispor kalecisi Lung üzerine gelen topun ağlarla buluşmasını engelledi.

29. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Varela meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı. Vida'nın karşıladığı top Kana Bıyık'ın önünde kalırken, bu futbolcunun sağ çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Karius güçlükle kornere çeldi.

33. dakikada Quaresma'nın sol kanattan altıpas üzerine yaptığı ortaya Babel ve Vagner Love dokunamadı ve top auta çıktı.

34. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Quaresma'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topta Vagner Love, kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı oyuncunun yerden şutunu Lung çıkarmasına rağmen dönen topa düşerken bir kez daha dokunan Brezilyalı futbolcu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

40. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı korner atışında Gökhan Gönül topu kafayla arka direğe aşırdı. Vagner Love topa müsait pozisyonda dokunamadı.

Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı.







