Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Yusuf Bozdoğan
Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert, Maicon (Dk. 81 Chico), Doğukan Sinik (Dk. 66 Harun Alpsoy), Doukara, Mevlüt Erdinç (Dk. 51 Danilo)
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt), Robinho, Torje (Dk. 77 İlker Sayan), Emre Kılınç, Kone (Dk. 68 Muhammet Demir)
Goller: Dk. 11 Kone (Penaltıdan) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 35 Mevlüt Erdinç, Dk. 45 Doukara (Penaltıdan) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Doğukan Sinik, Dk. 55 Yekta Kurtuluş, Dk. 83 Doukara, Dk. 90+1 Danilo (Antalyaspor), Dk. 90+1 Ali Şaşal Vural (Demir Grup Sivasspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.
74. dakikada Torje'nin sol taraftan kullandığı köşe atışında, arka direkte topla buluşan Medjani'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Boffin'de kaldı.
78. dakikada Muhammet Demir'in savunmanın arkasına attığı pasta, ceza sahası sağ çaprazında kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
90. dakikada Douglas'ın uzun pasında ceza sahası dışında topu karşılayan Nazım Sangare, kafayla topu kalecisi Boffin'e gönderdi. Önde bulunan kaleci Boffin, kendisini geçen meşin yuvarlağı çizgi üzerinde yakaladı.
90+3. dakikada Robinho'nun ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Muhammet Demir, çizgiye inip topu içeri çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma, Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.