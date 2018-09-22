Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 58 Kravets), Rotman, Mensah (Dk. 46 Varela), Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Fofana (Dk. 79 Vedat Bora), Jevtovic, Milosevic (Dk. 61 Hurtado), Ömer Ali Şahiner (Dk. 89 Moke), Yatabare
Goller: Dk. 36 Yatabare, Dk. 45+1 Jonsson (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Atila Turan (Kayserispor), Dk. 50 Fofana, Dk. 72 Jonsson (Atiker Konyaspor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi.
54. dakikada Lopes'e baskı yaparak topu kapan Fofana, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Fofana, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Lung topa müdahale ederek gole izin vermedi.
59. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lopes'in ceza alanına ortasında Umut Bulut, altıpas üzerinde topa dokunamadı ve takımı adına önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.
62. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Kravets, kafayla meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde uygun pozisyonda bulunan arkadaşı Chery'ye çıkardı. Chery'nin vuruşu istediği gibi olmayınca, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+2. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Varela'nın ceza sahasına ortasında ön direkte topla buluşan Umut Bulut'un yakın mesafeden şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.
Atiker Konyaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.