Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Rotman, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Fofana, Jevtovic, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Yatabare

Goller: Dk. 36 Yatabare, Dk. 45+1 Jonsson (Atiker Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 22 Atila Turan (Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki Kayserispor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

24. dakikada Uğur Demirok'un kendi yarı alanından Kayserispor savunmasının arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

27. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, topla buluşan Jevtovic'in 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

30. dakikada Kayserispor yarı alanının ilk metrelerinde Skubic'in savunmanın arkasına gönderdiği topa koşu yapan Ömer Ali Şahiner, Kayserispor savunmasından önce topa müdahale ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ömer Ali Şahiner'in uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta topa müdahale eden kaleci Lung, gole izin vermedi.

32. dakikada sol kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında, Fofana'nın altıpas bölgesine gönderdiği etkili ortaya koşu yapan Yatabare'nin vuruşunda, kalesini zamanında terk eden Lung, topun ağlarla buluşmasını önledi.

36. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen Atiker Konyaspor atağında Skubic'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Ömer Ali Şahiner, meşin yuvarlağı bekletmeden Yatabare'ye aktardı. Altıpas üzerinde topla buluşan Yatabare, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağında ağlara gönderdi. Pozisyonda Cüneyt Çakır, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. Daha sonra "VAR" kararı ile pozisyonun ofsayt olmadığının tespit edilmesi üzerine Cüneyt Çakır golü verdi: 0-1

45+1. dakikada Atiker Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde arka direkte yükselen Selim Ay, topu altıpas önündeki arkadaşı Jonsson'a çıkardı. Uygun pozisyonda topla buluşan Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2

Karşılaşmanın ilk devresini Atiker Konyaspor 2-0 önde tamamladı.