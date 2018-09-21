Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Serkan Çınar, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Salih Mazlum
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Auremir, Egemen Korkmaz (Dk. 34 Acka), Lokman Gör, Leo, Kone (Dk. 27 Özer Hurmacı), Scuk, İbrahim Akdağ, Sunu (Dk. 74 Thy), Emrah Başsan, Munsy
MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Faty, Djedje, Bifouma (Dk. 59 Kenan Özer), Mokhtar (Dk. 70 Putsila), El Kabir (Dk. 87 Kehinde)
Gol: Dk. 90 Kenan Özer
Kırmızı kart: Dk. 8 Kone (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 13 Kone, Dk. 20 Auremir, Dk. 22 Egemen Korkmaz (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 74 Putsila, Dk. 77 El Kabir (MKE Ankaragücü)
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti.
54. dakikada ceza yayının sol çaprazında topla buluşan Sunu'nun çektiği şutta Hopf, meşin yuvarlağı kontrol etti.
69. dakikada sol kanattan Sunu'nun yaptığı ortada Mokhtar'ın uzaklaştıramadığı ve boşta kalan topu son anda Yalçın Ayhan uzaklaştırdı.
78. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya kimse dokunamayınca Hopf meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
81. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Munsy'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
90. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Erdem Özgenç'in pasında topu alan Kenan Özer'in ceza alanı içi sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.