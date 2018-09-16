Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic (Dk. 71 Hurtado), Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 76 Traore), Yatabare, Jahovic (Dk. 65 Fofana)
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı (Dk. 78 Isla), Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia (Dk. 85 Frey), Aatıf Chahechouhe (Dk. 61 Eljif Elmas), Slimani
Gol: Dk. 67 Eljif Elmas (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Uğur Demirok, Dk. 57 Jevtovic, Dk. 89 Yatabare (Atiker Konyaspor), Dk 82 Harun Tekin (Fenerbahçe)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.
58. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içerisinde indirdiği topa Skubic'in sert şutunda kaleci Harun Tekin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
59. dakikada ev sahibi ekibin kullandığı korner atışında altıpas içerisinde topla buluşan Jahovic'in vuruşunda kaleci Harun Tekin topu çizgiden çıkardı.
67. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Ayew'in sağ kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu, Benzia bekletmeden Eljif Elmas'a bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
90+1. dakikada Hurtado'nun ceza yayı önünden sert şutunda, kaleci Harun Tekin topu kornere çeldi.
Karşılaşma Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.