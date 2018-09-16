Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Kemal Yılmaz, Serkan Olguncan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Yatabare, Jahovic
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia, Aatıf Chahechouhe, Slimani
Sarı kart: Dk. 30 Uğur Demirok (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Atiker Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.
8. dakikada Yatabare'nin sol kanattan ortasına yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
24. dakikada Selim Ay'ın ortasında savunmada Neustaedter'in uzaklaştırmaya çalıştığı top, ceza sahası içerisinde Jahovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top auta gitti.
28. dakikada Fenerbahçe defansından seken top Milosevic'in önüne düştü. Bu oyuncunun ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
31. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı önünden sert şutunda top az farkla auta gitti.
37. dakikada Benzia'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Slimani'nin bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.