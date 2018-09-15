Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk (Dk. 66 Tayfur Bingöl), Borges, Yasin Öztekin (Dk. 89 Yalçın Kayan), Castro, Jerome (Dk. 80 Cikalleshi)
Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık (Dk. 46 Levent Gülen), Sapunaru, Atila Turan, Deniz Türüç (Dk. 69 Gyan), Mensah, Rotman, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 78 Varela), Chery, Umut Bulut
Goller: Dk. 18 Yasin Öztekin, Dk. 20 Alpaslan Öztürk (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 86 Mensah, Dk. 89 Rotman (Kayserispor)
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Göztepe, Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın 53. dakikasında Borges'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Jerome'un şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
78. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Rotman'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Müsabaka Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.