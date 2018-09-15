Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar, Alpaslan Öztürk, Borges, Yasin Öztekin, Castro, Jerome

Kayserispor: Lung, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Deniz Türüç, Mensah, Rotman, Bilal Başacıkoğlu, Chery, Umut Bulut

Goller: Dk. 18 Yasin Öztekin, Dk. 20 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 45+1 Alpaslan Öztürk (Göztepe)





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Kayserispor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Jerome'un ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lung topu kontrol etti.

18. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Traore'nin yaptığı ortada Kayserisporlu savunma oyuncularından seken top ceza alanı içindeki Yasin Öztekin'e kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

20. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Yasin Öztekin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

22. dakikada ceza alanı dışından Deniz Türüç'ün şutunda top yandan auta gitti.

40. dakikada Yasin Öztekin'in pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Halil Akbunar'ın vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlağı iyi takip eden Borges'in vuruşunda Kayserisporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.