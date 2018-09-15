Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Heurtaux (Dk. 67 Yalçın Ayhan), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar (Dk. 52 Putsila), El Kabir (Dk. 85 Sedat Akçay)

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 59 Onur Ayık), Caner Osmanpaşa, Dany, Kadir Keleş (Dk. 45 Manu), Eray Ataseven, Sissoko, Barbosa (Dk. 46 Josue), Bilal Kısa, Güray Vural, Regattin

Gol: Dk. 12 El Kabir (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 39 Dany, Dk. 82 Josue, Dk. 88 Onur Ayık (Akhisarspor), Dk. 40 Djedje, Dk. 90 Bifouma (MKE Ankaragücü)





AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde MKE Ankaragücü, Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti.

Ankara'da Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle MKE Ankaragücü-Akhisarspor maçı Afyonkarahisar'da yapıldı.



57. dakikada sol kanatta Güray Vural'ın ceza alanına ortaladığı topu savunma kornere gönderdi.

61. dakikada orta sahada topla buluşan Putsila, boş pozisyonda topu ceza sahasına kadar taşıdı ve Bifouma'ya aktardı. Bifouma'nın pasında topla buluşan El Kabir'in şutunda top auta gitti.

69. dakikada sağdan ceza alanına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Biofuma'nın kaleciden sıyrılıp altıpas üzerinde yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

82. dakikada Bilal Kısa'nın sert şutunda kaleci Hopf’tan dönen topa bu kez Regattin'in vuruşunda, meşin yuvarlak yine Hopf'un müdahalesiyle kornere gitti.

MKE Ankaragücü, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.