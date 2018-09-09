Futbol: Spor Toto Süper Lig





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sonuna kadar olan maç programını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, program, Avrupa kupalarında mücadele eden kulüplerin müsabaka programları, Ziraat Türkiye Kupası maçları ve yayıncı kuruluşun talepleri dikkate alınarak hazırlandı. Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmeler, yayın programında yaşanabilecek değişiklikler ve mücbir sebepler sonucunda programda değişiklik yapılabileceği bildirildi.

Açıklanan programa göre, 6. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda 24 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de, 11. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda 2 Kasım Cuma günü saat 21.00'de, 14. haftada Beşiktaş ile Galatasaray ise Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de karşılaşacak.

Ligde 13. haftadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçı Medical Park Stadı'nda 25 Kasım Pazar günü saat 19.00'da, 16. haftadaki Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması da Vodafone Park'ta 16 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

Süper Lig'de 5-17. haftaların maç programı şöyle:





- 5. hafta





14 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

15 Eylül Cumartesi:

17.00 MKE Ankaragücü-Akhisarspor (Stat açıklanmadı)



20.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova)

20.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor (Vodafone Park)

16 Eylül Pazar:

17.00 Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni 4 Eylül)



17.00 Medipol Başakşehir-Antalyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Çaykur Rizespor-Bursaspor (Çaykur Didi)



20.00 Atiker Konyaspor-Fenerbahçe (Konya Büyükşehir Belediye)

17 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları)





- 6. hafta





21 Eylül Cuma:

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü (Erzurum Kazım Karabekir)



20.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye)



22 Eylül Cumartesi:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)



16.00 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

23 Eylül Pazar:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)



19.00 Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)



24 Eylül Pazartesi:

21.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)





- 7. hafta





28 Eylül Cuma:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)



29 Eylül Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas 4 Eylül)



16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)



19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Stat açıklanmadı)



20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)





- 8. hafta





5 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)



18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)



19.00 Akhisarspor-Trabzonspor (Spor Toto Akhisar)



20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)





- 9. hafta





19 Ekim Cuma:

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)



20 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)



16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Stat açıklanmadı)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)





- 10. hafta





26 Ekim Cuma:

20.00 Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

27 Ekim Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)



28 Ekim Pazar:

13.30 Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediye Kadir Has)



18.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Galatasaray (Yeni Malatya)



20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

29 Ekim Pazartesi:

20.00 Akhisarspor-Göztepe (Spor Toto Akhisar)



20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)





- 11. hafta





2 Kasım Cuma:

21.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

3 Kasım Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)



19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

4 Kasım Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Kayserispor (Stat açıklanmadı)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Medical Park)

5 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Bornova)

20.00 Demir Grup Konyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni 4 Eylül)





- 12. hafta





9 Kasım Cuma:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

10 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)



13.30 Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)



16.00 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)



19.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

11 Kasım Pazar:

13.30 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)



18.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)



19.00 Antalyaspor-Akhisarspor (Antalya)



20.30 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)





- 13. hafta





23 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

24 Kasım Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)



19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Stat açıklanmadı)

25 Kasım Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

13.30 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)



19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)

26 Kasım Pazartesi:

20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)





- 14. hafta





30 Kasım Cuma:

20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)

20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

1 Aralık Cumartesi:

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)



19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

2 Aralık Pazar:

16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

3 Aralık Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)



20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)





- 15. hafta





7 Aralık Cuma:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)



16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)



19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

9 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)

10 Aralık Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Stat açıklanmadı)

20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)





- 16. hafta





14 Aralık Cuma:

20.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)



13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)



16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)



16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor (Ülker)





- 17. hafta





22 Aralık Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Stat açıklanmadı)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)



19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)



16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor​ (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)



20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)