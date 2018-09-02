Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest (Dk. 70 Pavelka), Eduok (Dk. 73 Özgür Çek), Trezeguet, İlhan Depe (Dk. 84 Hakan Demir), Diagne

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Kone, Pinto (Dk. 59 Dja Djedje), Moulin, Faty, Bifouma, İlhan Parlak (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş), Mokhtar (Dk. 78 Cerci), El Kabir

Goller: Dk. 13 Diagne, Dk. 85 Trezeguet (Kasımpaşa), 90+4 Bifouma (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kone, Dk. 34 Bifouma, Dk. 55 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Veysel Sarı (Kasımpaşa)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

52. dakikada El Kabir orta sahadan pasını savunmanın arkasına sarkan Bifouma'nın koşu yoluna gönderdi. Bifouma'nın ceza sahası içi sağ çaprazda yerden çektiği şutta kaleci Ramazan Köse bacağıyla meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi. Ardından Ramazan'dan seken topu Ben Youssef uzaklaştırdı.

72. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sağ kanatta ceza sahası içinde Pavelka pasını Diagne'ye gönderdi. Diagne'nin müdahale edemediği topa Trezeguet'nin altıpasın çevresinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak rakip oyuncuya çarparak kornere çıktı.

75. dakikada El Kabir'in sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Faty'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ramazan uçarak soluna gelen topu kontrol etti.

79. dakikada Özgür Çek ceza sahası dışı sağ çaprazdan pasını Diagne'ye çıkardı. Topu kontrol eden Diagne'nin altıpasın önünden arka direkte çektiği sert şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

85. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hakan Demir ile verkaç yapan Özgür Çek, sol kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Kone'nin müdahale edemediği topu şık bir şekilde önüne alan Trezeguet'nin ceza sahası içinde yerden çektiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

90+4. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Bifouma'nın ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın sağından filelerle buluştu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde tüm maçlarını kazanan tek takım unvanının sahibi olan lacivert-beyazlılar, puanını 12'ye yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.



