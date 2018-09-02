Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Sadiku, Tarkan Serbest, Eduok, Trezeguet, İlhan Depe, Diagne

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Kone, Pinto, Moulin, Faty, Bifouma, İlhan Parlak, Mokhtar, El Kabir

Gol: Dk. 13 Diagne (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kone, Dk. 34 Bifouma (MKE Ankaragücü), Dk. 31 Veysel Sarı (Kasımpaşa)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Kasımpaşa-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

6. dakikada Popov'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada Trezeguet'nin ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

9. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Mokhtar'ın Veysel Sarı ile girdiği ikili mücadelede yerde kalması üzerine hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

10. dakikada topun başına geçen El Kabir'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Ramazan Köse sağına gelen meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. İlhan Depe'nin sağ kanattan ceza sahası içine açtığı ortada 2 rakip oyuncunun arasında altıpasın önünden iyi yükselen Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Moulin'in ceza yayının önünde kaleyi cepheden gören noktadan çektiği şutta kaleci Ramazan Köse meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Ramazan'dan dönen topu önünde bulan El Kabir'in ceza sahası içinin sol tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kasımpaşa ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Öte yandan Kasımpaşa-MKE Ankaragücü karşılaşmasını A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile yardımcısı Tayfur Havutçu da takip etti.



