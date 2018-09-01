Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Reyes (Dk. 74 Mehmet Topal), Eljif Elmas, Mehmet Ekici (Dk. 66 Frey), Ayew, Valbuena (Dk. 74 Soldado), Slimani

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah (Dk. 85 Levent Gülen), Deniz Türüç (Dk. 72 Şamil Çinaz), Chery (Dk. 90 Kravets), Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut

Goller: Dk. 13 Ayew, Dk. 57 Slimani (Fenerbahçe), Dk. 52 Mensah, Dk. 61 Skrtel (Kendi kalesine), Dk. 69 Chery (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 82 Şamil Çinaz (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 11 Bilal Başacıkoğlu, Dk. 65 Umut Bulut (Kayserispor), Dk.14 Ayew, Dk. 18 Slimani, Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 51 Eljif Elmas (Fenerbahçe)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki karşılaşmada Fenerbahçe, konuk ettiği Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

52. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Mensah'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanına ortaladığı topa kimse müdahale edemedi. Kale önünde yerden seken meşin yuvarlak, kaleci Harun'u da yanıltarak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

57. dakikada Ayew'in sağ kanatta ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada Rotman'ın kafasından seken topu Slimani kontrol etti. Cezayirli oyuncunun penaltı noktasının önünden dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

61. dakikada Kayserispor skora yeniden denge getirdi. Bilal Başacıkoğlu'nun sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada topu uzaklaştırmak isteyen Skrtel, kafasıyla yaptığı ters vuruşta meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 2-2.

69. dakikada Kayserispor öne geçti. Deniz Türüç'ün pasıyla Chery'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta altıpas içinde yerden seken top, kaleci Harun'un solundan filelerle buluştu: 2-3.

71. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Lopes'in sağ kanatta ceza sahasının hemen dışından yaptığı ortada arka direkte Umut Bulut'un yaptığı kafa vuruşunda kaleci Harun, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

79. dakikada ceza yayının hemen dışında yaşanan pozisyonda Eljif Elmas, Şamil Çinaz ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin uyarması üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Ümit Öztürk, Eljif'e faul yaptığını belirlediği Şamil Çinaz'ı 82. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. Ardından Soldado'nun kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Ayew'in ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top Soldado'nun önüne düştü. Soldado'nun yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kale direğinin üstünden kornere çeldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Kayserispor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.