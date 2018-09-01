Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker (Dk. 63 Onurcan Güler), Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Güray Vural, Eray Ataseven, Sissoko (Dk. 80 Bilal Kısa), Regattin, Josue (Dk. 80 Onur Ayık), Manu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç (Dk. 57 Erdoğan Yeşilyurt), Rybalka (Dk. 90+4 Bjarsmyr), Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robinho, Kone (Dk. 88 Papp)
Goller: Dk. 46 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 82 Regattin (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Emre Kılınç, Dk. 78 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Papp (Demir Grup Sivasspor), Dk. 80 Onurcan Güler (Akhisarspor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
İkinci yarının hemen başında Demir Grup Sivasspor öne geçti. İkinci yarıda oyunu başlatan Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında kurduğu oyunla sol kanatta topu Ziya Erdal'la buluşturdu. Bu oyuncunun ortasında ceza alanı içindeki Kone'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
50. dakikada sağ kanattan Güray Vural'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Yumlu'nun kafayla aktardığı top müsait durumdaki Manu'nun kafasına çarpıp üstten auta çıktı.
58. dakikada Josue'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içindeki Mustafa Yumlu'nın kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
64. dakikada Onurcan Güler'in uzun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Güray Vural'ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal'dan dönen topla buluşan Manu'nun şutunu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
66. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Josue'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
74. dakikada Robinho'nun pasıyla hareketlenen Douglas bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahasına girmeden attığı sert şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
82. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural'ın yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Regattin'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1
86. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan yaptığı ortada Onur Ayık'ın kaleye göndermek istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü.
90. dakikada Bilal Kısa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.
90+4. dakikada Regattin'in ceza alanı dışından attığı şutta top direğe çarpıp auta gitti.
Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.