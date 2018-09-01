Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Reyes, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Rotman, Mensah, Deniz Türüç, Chery, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut
Gol: Dk. 13 Ayew (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor), Dk.14 Ayew, Dk. 18 Slimani, Dk. 38 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Fenerbahçe-Kayserispor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
9. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Mehmet Ekici'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Valbuena'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Lung'un sağından auta gitti.
12. dakikada Mehmet Ekici'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Slimani'nin altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda top, kale direğinin üzerinden dışarı çıktı.
13. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada topa altıpasın içinde Atila Turan'ın üzerinden iyi yükselen Ayew, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un yanından filelere gönderdi: 1-0.
21. dakikada Valbuena'nın sol kanattan pasıyla savunmanın arkasına sarkan Slimani'nin şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kontrol etti.
24. dakikada Kayserispor tehlikeli geldi. Deniz Türüç'ün orta sahanın gerisinden gönderdiği pasıyla Fenerbahçe savunmasının arkasında topla buluşan Umut Bulut'un ceza sahasına girmeden yerden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun'un solundan az farkla dışarı çıktı.
26. dakikada Chery'nin ceza sahası dışında yerden çektiği sert şutta, kaleci Harun soluna gelen topu uçarak çıkardı ve ardından kontrol etti.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.