Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, İbrahim Bozbey
Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Güray Vural, Eray Ataseven, Sissoko, Regattin, Josue, Manu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Rybalka, Hakan Arslan, Ziya Erdal, Robinho, Kone
Sarı kart: Dk. 5 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde Akhisarspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında ceza alanı içinde Güray Vural'ın şutunda, top kalecide kaldı.
10. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kone'nin kafa vuruşunda, kaleci Fatih meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
22. dakikada sol kanattan Rybalka'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
31. dakikada Robinho'nun kendi yarı sahasından aldığı topla hızlı gelişen Demir Grup Sivasspor atağında bu oyuncunun pasıyla sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi bekletmeden meşin yuvarlağı kale alanı önündeki Kone'ye aktardı. Kone'nin kontrol edemediği topu Mustafa Yumlu'nun yerinde müdahalesiyle Akhisarsporlu oyuncular uzaklaştırdı.
36. dakikada Kone'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Robinho'nun aşırtmak istediği meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı
Müsabakanın ilk devresi 0-0 eşitlikle sona erdi.