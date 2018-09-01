Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş,
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme, Pereira (Dk. 46 Ahmet Ildız), Aleksic (Dk. 65 Ömer Şişmanoğlu), Boutaib, Adem Büyük (Dk. 80 Dia)
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 34 Opanasenko), Vedat Bora (Dk. 67 Jahovic), Jonsson, Fofana, Jevtovic ( Dk. 74 Moke), Milosevic, Yatabare
Gol: Dk. 14 Milosevic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Mina, Dk. 37 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Jevtovic, Dk. 47 Vedat Bora, Dk. 49 Selim Ay, Dk. 84 Fofana (Atiker Konyaspor)
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
48. dakikada ceza sahası dışından Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
54. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Boutaib'in şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Serkan kontrol etti.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmayı konuk takım Atiker Konyaspor 1-0 galip tamamladı.