Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Alpaslan Dedeş
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Chebake, Rahman Buğra Çağıran, Guilherme, Pereira, Aleksic, Boutaib, Adem Büyük
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun (Dk. 34 Opanasenko), Vedat Bora, Jonsson, Fofana, Jevtovic, Milosevic, Yatabare
Gol: Dk. 14 Milosevic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Mina, Dk. 37 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 29 Jevtovic (Atiker Konyaspor)
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada Yatabare'nin ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
45. dakikada sol kanattan Chebake'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Adem Büyük'ün yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünde az farkla auta gitti.
45+3. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda Atiker Konyaspor savunmasına çarpan top, direğe de çarparak oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısını Atiker Konyaspor'un 1-0 önde tamamlandı.