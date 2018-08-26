Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner (Dk. 67 Vedat Bora), Jonsson, Moke (Dk. 60 Hurtado), Fofana, Yatabare, Jahovic
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Burak Kapacak, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Lima (Dk. 89 Kubilay Kanatsızkuş), Aytaç Kara, Furkan Soyalp (Dk. 81 Kembo), Saivet, Yusuf Erdoğan (Dk. 67 Tunay Torun), Stancu
Goller: Dk. 2 Jahovic (Atiker Konyaspor), Dk. 32 Aytaç Kara (Penaltıdan) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Aytaç Kara, Dk. 69 Furkan Soyalp, Kembo (Maç bittikten sonra) (Bursaspor), Dk. 37 Jahovic, Dk. 45+1 Jonsson (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Atiker Konyaspor-Bursaspor karşılaşması, 1-1 eşitikle sona erdi.
59. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde topa yükselen Selim Ay'ın kafa vuruşu sonrası kaleci Aziz Eraltay, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı.
73. dakikada Saivet'in kaleye şutunda defanstan dönen top, Furkan Soyalp'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
79. dakikada Vedat Bora'nın ceza sahası içerisine yaptığı ortada, Hurtado'nun kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.