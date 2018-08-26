Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 88 Aydın Karabulut), Uğur Çiftçi (Dk. 64 Erdoğan Yeşilyurt), Emre Kılınç (Dk. 80 Cyriac), Robinho, Kone
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Sadiku, İlhan Depe (Dk. 77 Pavelka), Trezeguet (Dk. 90 Hasan Bilal), Eduok (Dk. 69 Özgür Çek), Diagne
Goller: Dk. 31 Eduok, Dk. 79 ve 90+2 Diagne (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 41 Popov, Dk. 72 Sadiku, Dk. 78 Pavelka (Kasımpaşa)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.
48. dakikada soldan ceza alanına giren Trezeguet'nin çaprazdan vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.
65. dakikada Kone'nin pasıyla topla buluşan Robinho'nun ceza yayından vuruşunda, top kalenin üstünden auta çıktı.
67. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından sert şutunda, top kaleci Ramazan Köse'de kaldı.
70. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Kone'nin kafa vuruşunda, top direkten döndü.
79. dakikada soldan ceza alanına giren Özgür Çek'in yerden pasında altı pasta topla buluşan Diagne'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti: 0-2.
90+2. dakikada orta sahada topu alan Diagne, Douglas'ı geçerek, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kaleci Ali Şaşal Vural'ı da geçen Diagne, topu ağlara gönderdi: 0-3.
Kasımpaşa, karşılaşmayı 3-0 kazandı.