Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Ali Saygın Ögel

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, David Braz, Medjani, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Rybalka, Uğur Çiftçi, Emre Kılınç, Robinho, Kone

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest, Sadiku, İlhan Depe, Trezeguet, Eduok, Diagne

Gol: Dk. 31 Eduok (Kasımpaşa)



Sarı kart: Dk. 41 Popov (Kasımpaşa)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in üçüncü haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Demir Grup Sivasspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Hakan Arslan'ın kaptırdığı top sonrasında Diagne'nin rakibini geçerek ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, top direğin yanından auta çıktı.

5. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ziya Erdal'ın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

7. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Kone'nin müsait durumda yaptığı vuruşta, top auta çıktı.

26. dakikada Rybalka'nın sağdan kullandığı korner atışında, savunmadan seken topu önünde bulan Robinho'nun ceza sahası dışında hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ramazan Köse topu kontrol etti.

31. dakikada sol kanatta topla buluşan İlhan Depe'nin kendi yarı sahasından gönderdiği uzun pasa hareketlenen Eduok, Uğur Çiftçi ve kalesini terk eden Ali Şaşal Vural'ın arasından sıyrıldı. Eduok, ceza alanına girmeden topu boş kaleye göndererek, takımını öne geçirdi: 0-1.

38. dakikada Ben Youssef'ten seken topu önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta, top auta çıktı.

Kasımpaşa, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.



















