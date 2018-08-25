Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan, Bilal Başacıkoğlu, Rotman, Mensah (Dk. 77 Asamoah), Deniz Türüç (Dk. 85 Kravets), Chery (Dk. 70 Şamil Çinaz), Umut Bulut
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Seth, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildiz (Dk. 46 Donald), Guilherme, Pereira (Dk. 68 Chebake), Aleksic, Adem Büyük (Dk.90+5 Mustafa Eskihellaç), Boutaib
Sarı kartlar: Dk. 19 Rotman, Dk. 89 Atila Turan (Kayserispor), Dk. 86 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasındaki Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması 0-0 berabere sona erdi.
57. dakikada sol kanattan Deniz Türüç'ün etkili ortasına koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun arka direkte kayarak yaptığı vuruşta, top auta çıktı.
76. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun rakiplerini çalımlayarak son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada, altıpas üzerinde uygun pozisyonda topla buluşan Mensah'ın vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
79. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortası sonrası iyi yükselen Umut Bulut'un kafa şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası golsüz eşitlikle tamamlandı.