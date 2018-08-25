Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Osmanlı

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Faty, Arif Morkaya (Dk. 46 Kenan Özer), İlhan Parlak (Dk. 84 Kehinde), Moulin, Mokhtar, El Kabir (Dk. 90+2 Heurtaux)

Trabzonspor: Onur Kıvrak, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 90 Hasan Batuhan Artarslan), Abdülkadir Ömür (Dk. 73 Nwakaeme), Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Kucka), Olcay Şahan, Rodallega

Goller: Dk. 28 Novak, Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 43 Faty, 90+1 Mokhtar (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 27 Kone, Dk. 87 Moulin (MKE Ankaragücü), Dk. 41 Abdülkadir Ömür, Dk. 90+2 Kucka (Trabzonspor)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 3. hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

51. dakikada Pinto'nun soldan yaptığı ortada, ceza alanı içinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafayla yaptığı vuruşta, savunmaya da çarpan topu kaleci Onur Kıvrak son anda kornere tokatladı.

60. dakikada Trabzonspor ceza alanı dışı sağ çaprazında serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, kaleci Hopf meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

72. dakikada MKE Ankaragücü gole çok yaklaştı. El Kabir'in sol taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Mokhtar'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.

80. dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Olcay Şahan'ın sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde boş pozisyonda bulunan Rodallega, yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-2.

83. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Yusuf Yazıcı'nın şutunda, kaleci Hopf gole izin vermedi.

90+1. dakikada MKE Ankaragücü tekrar eşitliği sağladı. Erdem Özgenç'in ortasında Kehinde'nin kafa vuruşunda kaleci Onur Kıvrak'ın çeldiği top, Mokhtar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.