Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk (Dk. 90 Eljif Elmas), De Souza, Mehmet Topal, Valbuena, Soldado (Dk. 79 Janssen) , Fernandao (Dk. 68 Mehmet Ekici)
Atiker Konyaspor: Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali Şahiner (Dk. 78 Orkan Çınar), Vedat Bora (Dk. 46 Milosevic), Fofana (Dk. 86 Yatabare), Jahovic
Goller: Dk. 28 Fernandao, Dk. 34 Selim Ay (Kendi kalesine), Dk. 65 Soldado (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 70 Fofana, Dk. 73 Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 61 Ali Turan, Dk. 64 Selim Ay, Dk. 82 Fofana (Atiker Konyaspor)
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
58. dakikada Valbuena'nın soldan içeri çevirdiği topa Soldado ceza sahası içinde gelişine vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağa müdahale etti ve gole izin vermedi.
64. dakikada Selim Ay'ın ceza sahasında Fernandao'ya müdahalesi sonrasında maçın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada topun başına geçen Soldado, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
70. dakikada Atiker Konyaspor'un golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Fofana, meşin yuvarlağı uzak direğe şık bir vuruşla gönderdi: 3-1
73. dakikada Atiker Konyaspor skoru 3-2'ye getirdi. Sol kanattan gelişen atakta, Eren Albayrak çizgiye inmeden topu içeri çevirdi, Jahovic tek dokunuşla golü attı.
85. dakikada Valbuena soldan dışarı ortaladı, Mehmet Ekici gelişine vurdu. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.
Fenerbahçe, sahadan 3-2 galip ayrıldı.