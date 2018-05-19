Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Vodafone Park

Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz

Beşiktaş: Fabricio, Necip Uysal, Medel, Vida, Adriano, Tolgay Arslan (Dk. 77 Fatih Aksoy), Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 64 Mustafa Pektemek), Talisca, Babel, Larin (Dk. 82 Gökhan Töre)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Auremir, Medjani, Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka (Dk. 79 Mert Hakan Yandaş), Robinho (Dk. 75 Muhammed Demir), Emre Kılınç, Kone (Dk. 62 Bifouma)

Goller: Dk. 29 Talisca, Dk. 50, 73 ve 76 Larin, Dk. 86 Babel (Beşiktaş), Dk. 54 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Ndinga (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Larin, Dk. 55 Medel, Dk. 90+2 Vida (Beşiktaş), Dk. 47 Robinho, Dk. 71 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek sezonu 3 puanla tamamladı.

49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Talisca'nın plase şutunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

50. dakikada Oğuzhan Özyakup'un uzak mesafeden şutunda kaleci topu kornere tokatladı.

Aynı dakika içinde Beşiktaş sağdan kullandığı kornerde farkı 2'ye çıkardı. Talisca'nın ortasında altıpasta topla buluşan Larin, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-0

53. dakikada Robinho'nun sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde topla son olarak Hakan Arslan buluştu. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak savunmaya rağmen ağlarla buluştu: 2-1

73. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında, Tolgay Arslan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşan Larin, kalesini terkeden kaleci Ali Şaşal Vural'ın altından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

76. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Talisca'nın şutunda, ceza alanı içinde bulunan Larin'e çarpan meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 4-1

86. dakikada Talisca'nın pasında ceza alanı içinde sağ çaprazda topla buluşan Babel'in dönerek yerden sert şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1

Beşiktaş, karşılaşmayı 5-1 kazandı ve sezonu galibiyetle tamamladı.