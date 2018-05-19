Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Neto, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, De Souza, Mehmet Topal, Valbuena, Soldado, Fernandao
Atiker Konyaspor: Carlgren, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Eren Albayrak, Jonsson, Bourabia, Ömer Ali Şahiner, Vedat Bora, Fofana, Jahovic
Goller: Dk. 28 Fernandao, Dk. 34 Selim Ay (Kendi kalesine) (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında oynanan Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısını ev sahibi ekip, 2-0 önde tamamladı.
4. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Bourabia'nın pasıyla soldan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılarak topu kaleye gönderdi. Kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.
9. dakikada Fenerbahçe kalesi bir tehlike daha yaşadı. Neto'nun kısa düşen geri pasına hareketlenen Jahovic'in vuruşunda, kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın kaleye gitmesini ayaklarıyla önledi.
14. dakikada Valbuena'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan ortaladığı topa Fernandao kafayla vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Carlgren'de kaldı.
16. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağdan yaptığı ortada Fernandao topa arka direkte kafayla vurdu, kaleci Carlgren meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Skubic'in sağdan ortaladığı topa Jahovic dokundu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağı son anda çizgi üzerinde kurtardı.
28. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mehmet Topal'ın içeri gönderdiği topu Soldado kafayla indirdi. Altıpasın önünde Fernandao meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
34. dakikada Fenerbahçe, farkı 2'ye çıkardı. Şener Özbayraklı rakibinin sağ kanatta kaptırdığı topu ceza sahasına ortaladı. Konyasporlu Selim Ay'ın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
45. dakikada Fofana'nın soldan içeri ortaladığı topa Ömer Ali Şahiner kafayla vurdu. Kaleci Volkan Demirel meşin yuvarlağın filelere gitmesine izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.