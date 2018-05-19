Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım, İsmail Şencan, Asım Yusuf Öz
Beşiktaş: Fabricio, Necip Uysal, Medel, Vida, Adriano, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Lens, Talisca, Babel, Larin
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Auremir, Medjani, Boye, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Kone
Gol: Dk. 29 Talisca (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 45+1 Larin (Beşiktaş)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan maçın ilk yarısını siyah-beyazlılar, 1-0 önde tamamladı.
21. dakikada Necip Uysal'ın sağ kanattan ortasında altıpasın önünde topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural rahat bir şekilde meşin yuvarlağı kontrol etti.
25. dakikada Emre Kılınç, sol taraftan son çizgiye indiği anda yerden Rybalka'yı gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.
29. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Babel'in ortasında altıpas önünde boş pozisyonda Talisca, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi.
33. dakikada sağ kanattan Auremir'in yerden sert ortasında top arka direkte Kone'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak Medel'den sekti. Dönen topu Emre Kılınç tamamlamaya çalıştı. Meşin yuvarlak farklı biçimde üstten auta gitti.
36. dakikada Lens'in soldan kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Larin'in kafa vuruşunda, kaleciyi geçen meşin yuvarlağı savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.