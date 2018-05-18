Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir (Dk. 46 Farnolle), Rahman Buğra Çağıran, Sadık Çiftpınar, Doria, Cissokho, Azubuike, Murat Yıldırım, Dening (Dk. 59 Aytaç Kara), Barazite (Dk. 69 Dia), Adem Büyük, Boutaib
Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Güray Vural (Dk. 46 Badji), Şamil Çinaz (Dk. 65 Stojiljkovic), Erdal Öztürk, Mendes, Boldrin (Dk. 79 Adem Doğan), Kravets, Umut Bulut
Goller: Dk. 22 Rahman Buğra Çağıran, Dk. 38 Dening, Dk. 75 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 82 Stojiljkovic, Dk. 90+2 Mendes (Kayserispor)
Sarı kart: Dk. 47 Şamil Çinaz (Kayserispor)
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında Kayserispor'u 3-2 yendi.
60. dakikada Mendes'in ceza sahasının dışından sert şutunda, kaleci Farnolle topu tokatlayarak kornere çeldi.
75. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, 3 farklı üstünlük kurdu. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Boutaib, pasını uygun durumdaki Adem Büyük'e aktardı. Deneyimli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0
82. dakikada Kayserispor, farkı 2'ye indirdi. Mendes'in ara pasında savunma arkasına sarkan Stojiljkovic, meşin yuvarlağı kaleci Farnolle'un üstünden filelerle buluşturdu: 3-1
88. dakikada Mendes'in soldan ortasında Umut Bulut'un arka direkte vurduğu topu kaleci Farnolle çizgi üzerinde son anda uzaklaştırdı.
90+2. dakikada Kayserispor bir gol daha buldu. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına sokulan Mendes, pasını Stojiljkovic'e aktardı. Son çizgiye inen Stojiljkovic'in çıkardığı meşin yuvarlağı yeniden ceza sahası sağ çaprazında alan Mendes, düzgün vuruşla ağları havalandırdı: 3-2
Mücadele, Evkur Yeni Malatyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
Öte yandan Yeni Malatyaspor Kulübü yönetimi, maçın iftar saatine gelmesinden dolayı statta bulunan taraftara iftarlık ikram etti.