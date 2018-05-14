Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 34 Levent Gülen), Erkan Kaş (Dk. 74 Stojilkovic), Kucher, Boldrin, Mendes, Amorim (Dk. 49 Güray Vural), Deniz Türüç, Kravets

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Onur Ayık (Dk. 46 Aykut Çeviker), Soner Aydoğdu (Dk. 87 Olcan Adın), Sissoko, Ömer Bayram, Barbosa, Muğdat Çelik (Dk. 82 Dany), Seleznov

Goller: Dk. 69 Seleznov, Dk. 73 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 79 Kravets (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Kucher, Dk. 84 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 85 Aykut Çeviker, Dk. 90+2 Olcan Adın, Dk 90+4 Ömer Bayram (Teleset Mobilya Aksiharspor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 yendi.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un, kazanmasıyla Spor Toto Süper Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu.



60. dakikada Soner'in ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Seleznov'un sert şutunda, kaleci Lung topu uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Muğdat Çelik'in derinlemesine pasında Kayserispor ceza alanına giren Seleznov'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un altından ağlarla buluştu: 0-1.

73. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Seleznov şık bir topuk pasıyla, topu ceza sahasına hareketlenen Muğdat Çelik'e aktardı. Altıpas içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Muğdat Çelik, topu boş pozisyonda bulanan arkadaşı Soner Aydoğdu'ya verdi. Soner de düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

79. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma konuk ekip Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.







