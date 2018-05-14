Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 34 Levent Gülen), Erkan Kaş, Kucher, Boldrin, Mendes, Amorim, Deniz Türüç, Kravets
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Onur Ayık, Soner Aydoğdu, Sissoko, Ömer Bayram, Barbosa, Muğdat Çelik, Seleznov
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
20. dakikada sağ kanattan Mendes'in ortasında ön direğe koşu yapan Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
33. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top buluşan Muğdat Çelik'in, altı pas içerisinde kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.
39. dakikada Muğdat Çelik'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Seleznov, rakibini çalımladıktan sonra altıpas içerisinde topu kaleye gönderdi. Yatarak müdahalede bulunan Levent Gülen topun ağlarla buluşmasını engelledi.
45. dakikada Boldrin'in pasında topla buluşan Kravets'in ceza yayı üzerinden sert şutunda top auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.