Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Yusuf Bozdoğan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Moke, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun (Dk. 20 Eren Albayrak), Jonsson, Fofana, Milosevic, Bourabia, Volkan Şen (Dk. 63 Vedat Bora), Eto'o (Dk. 74 Jahovic)
Kasımpaşa: Eray Birniçan, Popov, Veysel Sarı, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku (Dk. 76 Eduok), İlhan Depe (Dk. 64 Murillo), Mensah, Trezeguet, Diagne
Goller: Dk. 11 Eto'o, Dk. 85 Jahovic (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 49 Moke, Dk. 54 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 51 Sadiku (Kasımpaşa)
KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
51. dakikada Eto'o'nun pasında çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, topu Milosevic'e çıkardı. Bu oyuncunun altıpas üzerinden şutunda topu defans uzaklaştırdı.
75. dakikada Fofana'nın pasına hareketlenen Bourabia'nın şutunda, kaleci Eray Birniçan topu kornere çeldi.
81. dakikada Fofana ceza sahasında rakiplerini geçerek topu Jahovic'e göndermeye çalıştı ancak savunmadaki Omeruo'nun son anda araya girmesiyle top kornere çıktı.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Vedat Bora'nın pasında Jahovic kaleci Eray Birniçan'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.