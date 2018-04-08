Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 81 Orkan Çınar), Bourabia, Milosevic, Fofana (Dk. 78 Volkan Şen), Eto'o (Dk. 76 Jahovic)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Boye, Bjarsmyr, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Ndinga (Dk. 66 Rochet), Bifouma, Robinho (Dk. 46 Saivet), Emre Kılınç, Kone (Dk. 72 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 16 Skubic, Dk. 59 Bourabia, Dk. 69 ve 75 Eto'o, Dk. 87 Volkan Şen (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 65 Tolgahan Acar (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ali Turan, Dk. 87 Orkan Çınar (Atiker Konyaspor)





KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 5-0 yendi.

57. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı kornerde, altıpas içerisinde iyi yükselen Bourabia'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Ömer Ali Şahiner'in kullandığı taç atışında, topla hareketlenen Bourabia, ceza yayına yakın bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

65. dakikada Selim Ay'ın ara pasında kalesini terk eden Tolgahan Acar'ın, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Fırat Aydınus, bu futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Demir Grup Sivasspor sahada 10 kişi kaldı.

69. dakikada Atiker Konyaspor, skoru 3-0'a taşıdı. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest atışta topun başına geçen Eto'o, yerden bir vuruşla barajın altından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0

75. dakikada Atiker Konyaspor farkı 4'e çıkardı. Ömer Ali Şahiner'in altıpas içerisine gönderdiği topa hareketlenen Eto'o'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-0

87. dakikada yeşil-beyazlılar, beşinci golünü buldu. Skubic'in sağ kanattan ortasında altıpas içerisinde topa dokunan Volkan Şen, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 5-0

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 5-0 üstünlüğüyle sona erdi.