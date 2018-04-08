Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşcıoğlu
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Bourabia, Milosevic, Fofana, Eto'o
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Auremir, Boye, Bjarsmyr, Hakan Bilgiç, Hakan Arslan, Ndinga, Bifouma, Robinho, Emre Kılınç, Kone
Gol: Dk. 16 Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 10 Ali Turan (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada Demir Grup Sivasspor'un ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığı serbest atışta topun başına geçen Robinho, şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı, meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
16. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Eto'o'nun ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar meşin yuvarlağı tokatladı. Altıpas içerisinde topu önünde bulan Skubic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
24. dakikada Eto'o'nun pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu uzaklaştırdı.
30. dakikada Bifouma'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasında iyi yükselen Kone topa kafayı vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.
42. dakikada Fofana'nın pasında ceza sahasında bulunan Milosevic'in plasesinden, top az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.