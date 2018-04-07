Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Onazi (Dk. 28 Uğur Demirok), Kucka, Abdülkadir Ömür (Dk. 88 Rodallega), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Dk. 83 Castillo), Burak Yılmaz

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen (Dk. 67 Boldrin), Erkan Kaş, Sapunaru, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes (Dk. 59 William), Kravets (Dk. 66 Gyan), Umut Bulut

Goller: Dk. 53 Abdülkadir Ömür, Dk. 62 Yusuf Yazıcı, Dk. 66 ve 76 Burak Yılmaz (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Mendes, Dk. 45 Levent Gülen (Kayserispor), Dk. 52 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yendi.

50. dakikada Kucka'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Burak Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Lung'dan döndü. Dönen topu Burak Yılmaz, tamamlamak istedi ancak Lung bir kez daha gol izni vermedi.

52. dakikada Lopes'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Mendes'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

53. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Mendes'ten kaptığı top ile rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına doğru sokulan Abdülkadir Ömür'ün sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta, top kaleci Lung'un sağından filelerle buluştu: 1-0

62. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün pasında Yusuf Yazıcı, rakibinden sıyrılarak yerden bir vuruşla meşin yuvarlığı kaleci Lung'un sağından filelere yolladı: 2-0

66. dakikada Trabzonspor, farkı 3'e çıkardı. Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Burak Yılmaz, kafayla topu filelerle buluşturdu: 3-0

76. dakikada Trabzonspor, 4. golü buldu. Sağdan ceza sahasında giren Olcay Şahan'ın topuk pasında topla buluşan Burak Yılmaz'ın yakın mesafeden yaptığı sert vuruşta top üst direğin altına çarparak filelere gitti: 4-0

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladı.