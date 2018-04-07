Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Trabzonspor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, İbrahim Çağlar Uyarcan

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Hubocan, Novak, Onazi (Dk. 28 Uğur Demirok), Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Erkan Kaş, Sapunaru, Şamil Çinaz, Deniz Türüç, Mendes, Kravets, Umut Bulut

Sarı kartlar: Dk. 30 Mendes, Dk. 45 Levent Gülen (Kayserispor)


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Trabzonspor-Kayserispor maçının ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

26. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, arka direkteki Kucka'nın kafa şutunda kaleci Lung'u geçen topu çizgi üzerinden Erkan Kaş çıkardı.

29. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topu güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.


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