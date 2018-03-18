Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Moke, Bourabia, Volkan Şen (Dk. 65 Ömer Ali Şahiner), Milosevic (Dk. 88 Volkan Fındıklı), Fofana, Eto'o (Dk. 71 Jahovic)
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Badji (Dk. 46 Boldrin), Mendes (Dk. 74 Amorim), Umut Bulut, Kravets (Dk. 46 Gyan)
Goller: Dk. 4 Eto'o, Dk. 90+4 Jahovic (Atiker Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 75 Bourabia (Atiker Konyaspor), Dk. 90+2 (Lung)
Sarı kartlar: Dk. 79 Sapunaru, Dk. 88 Deniz Türüç (Kayserispor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi.
58. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, topa iyi yükselen Bourabia'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
75. dakikada Atiker Konyaspor 10 kişi kaldı. Bu dakikada maçtaki ikinci sarı kartını gören Bourabia, ardından kırmızı kartla oyun alanının dışına gönderildi.
77. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Lung topu güçlükle kontrol etti.
79. dakikada Fofana'nın sağ kanattan gönderdiği topu Skubic kafayla altıpas içerisinde bulunan Ömer Ali Şahiner'e indirdi. Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda top auta gitti.
82. dakikada Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bir pozisyon sonrası hakeme itirazı nedeniyle sahadan gönderildi.
90+2. dakikada Moke'nin ara pasına hareketlenen Jahovic, ceza yayı önünde çalım atarken kaleci Lung tarafından düşürüldü. Hakem Halis Özkahya, Lung'u kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Kayserispor maçta 3 oyuncu değiştirme hakkını kullandığı için kaleye oyunculardan Sapunaru geçti.
90+4. dakikada ev sahibi ekip ikinci golü buldu. Jahovic'in ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte, meşin yuvarlak barajın arasından geçerek kalede Sapunaru'nun bakışları arasında filelerle buluştu: 2-0
Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.