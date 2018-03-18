Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkaya, Süleyman Özay, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Moke, Bourabia, Volkan Şen, Milosevic, Fofana, Eto'o
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Deniz Türüç, Şamil Çinaz, Badji, Mendes, Umut Bulut, Kravets
Gol: Dk. 4 Eto'o (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 23 Bourabia (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atiker Konyaspor-Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Konuk ekipten Mendes'in hatalı pası sonrasında topu kapan Eto'o'nun, ceza sahası içerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
28. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasına yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
41. dakikada Ferhat Öztorun'un sol kanattan ortasında kaleci Lung meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skubic'in şutunda top üstten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.