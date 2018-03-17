Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediyesi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Candaş Elbil
Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy), Titi, Ekong, Aziz Eraltay, Agu, Batalla (Dk. 76 Furkan Soyalp), Kembo, Bostock, Grozav (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Stancu
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Hakan Bilgiç, Boye, Bjarsmyr, Ziya Erdal (Dk. 22 Papp), Ndinga, Saivet, Emre Kılınç, Hakan Arslan, Robinho (Dk. 74 Bifouma), Kone (Dk. 63 Muhammet Demir)
Gol: Dk. 83 Stancu (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 21 Ziya Erdal, Dk. 32 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 33 Barış Yardımcı, Dk. 39 Bostock, Dk. 82 Furkan Soyalp (Bursaspor)
BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Bursaspor sahasında Demir Grup Sivasspor'u 1-0 yendi.
59. dakikada Kembo'nun ara pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
71. dakikada Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
81. dakikada konuk takım atağında Bursaspor ceza sahası içine gönderilen uzun pasla topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
83. dakikada Bursaspor, Rumen golcüsü Stancu'nun golüyle öne geçen taraf oldu. Bu dakikada ev sahibi takımın sol kanattan gelişen atağında Aziz Eraltay'ın pasında kale çizgisi önünde topla buluşan Stancu'nun vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.
89. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Konuk takım oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.