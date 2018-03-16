Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Leandrinho, Osman Çelik, Alican Karadağ (Dk. 46 Bliznichenko), Kage (Dk. 59 Traore), Stahl (Dk. 85 Ahmet Karadayı), Ergin Keleş
Osmanlıspor: Karcemarskas, Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Lembi, Ceyhun Gülselam (Dk. 57 Mehmet Güven), Umar (Dk. 74 Sadeghian), Regattin, Mehmet Batdal (Dk. 64 Cikalleshi)
Goller: Dk. 22, 90+2 Serdar Gürler, Dk. 41, 47 Mehmet Batdal (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Mehmet Batdal, Dk. 52 Pinto (Osmanlıspor), Dk. 60 Traore, Dk. 87 Bliznichenko (Kardemir Karabükspor)
KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti.
47. dakikada Osmanlıspor farkı açtı. Regattin sol kanattan ceza yayı üzerine ortaladı. Topla buluşan Ceyhun Gülselam, Mehmet Batdal'a pasını verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3
52. dakikada Kardemir Karabükspor'un sol kanattan gelişen atağında uzak kale direğine yapılan ortada topla buluşan Hakan Aslantaş kaleye vurdu. Direkten dönen topu kaleci Karcemarskas kontrol etti.
69. dakikada Kardemir Karabükspor'da ceza yayı üzerinde topla buluşan Leandrinho'nun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
71. dakikada Osmanlıspor'un gelişen atağında Serdar Gürler ceza sahası dışından kaleye vurdu, meşin yuvarlak az farklı direğin üzerinden auta çıktı.
74. dakikada misafir takımın gelişen atağında Umar sağ kanattan ceza sahası içine ortaladı, Cikalleshi'nin vuruşunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.
75. dakikada Osmanlıspor'da Regattin kaleye vurdu, yükseklik kazanan topu defans çizgi üzerinden çıkardı.
90+2. dakikada Osmanlıspor farkı dörde çıkardı. Regattin'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortaya Serdar Gürler gelişine vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-4
Karşılaşma Osmanlıspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.