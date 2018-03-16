Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir
Kardemir Karabükspor: Rybka, Hakan Aslantaş, Kravchenko, Tayyib Talha Sanuç, İshak Doğan, Leandrinho, Osman Çelik, Alican Karadağ, Kage, Stahl, Ergin Keleş
Osmanlıspor: Karcemarskas, Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Serdar Gürler, Lembi, Ceyhun Gülselam, Umar, Regattin, Mehmet Batdal
Goller: Dk. 22 Serdar Gürler, Dk. 41 Mehmet Batdal (Osmanlıspor)
Sarı kart: Dk. 25 Mehmet Batdal (Osmanlıspor)
KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kardemir Karabükspor ile Osmanlıspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
8. dakikada Kardemir Karabükspor'un gelişen atağında ceza sahası dışında topla buluşan Leandrinho kaleye vurdu, top az farkla auta çıktı.
13. dakikada Osmanlıspor'da Regattin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Batdal kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Rybka'da kaldı.
22. dakikada Osmanlıspor öne geçti. Ceyhun Gülselam'ın pasıyla sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Serdar Gürler, kaleye vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1
29. dakikada Osmanlıspor'da rakip ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Batdal kaleye vurdu, kaleci Rybka'dan dönen topu defans uzaklaştırdı.
41. dakikada Osmanlıspor farkı ikiye çıkardı. Kaptığı topla ceza sahası içine giren Umar, sol kanattan kale çizgisi üzerindeki Mehmet Batdal'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Osmanlıspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.