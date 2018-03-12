Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ümit Öztürk, Uygar Bebek, Erkan Akbulut

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Serginho, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven, Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Muğdat Çelik, Seleznov

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Okay Yokuşlu, Uğur Demirok, Novak, Olcay Şahan, Onazi, Kucka, Yusuf Yazıcı, Sosa, Burak Yılmaz

Gol: Dk. 45+2 Okay Yokuşlu (Trabzonspor)





MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor-Trabzonspor maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamlandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında savunma oyuncularının yaptığı hatayla topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Lukac yerinde bir müdahale ile topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Larsson'un ceza alanı dışından attığı sert şutta top kaleci Onur'da kaldı.

30. dakikada Sosa'nın yaptığı ortada ceza alanı içinde Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

45+2. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan Yusuf Yazıcı'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde Okay Yokuşlu kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0

İlk yarı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



