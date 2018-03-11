Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Galatasaray: Muslera, Mariano, Macion, Serdar Aziz, Nagatomo, Selçuk İnan, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Moke, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Şen, Bourabia, Milosevic, Fofana, Eto'o

Gol: Dk. 2 Moke (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Ferhat Öztorun, Dk. 19 Selim Ay (Atiker Konyaspor), Dk. 40 Mariano (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Konyaspor öne geçti. Volkan Şen'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında yerden seken topu Moke altıpas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla filelere yolladı: 0-1

7. dakikada Skubic'in ara pasında Volkan Şen kaleci ile karşı karşıya kalırken, kalesini zamanında terk eden Muslera topu uzaklaştırdı.

19. dakikada gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan'ın çektiği şutta, hakem Halil Umut Meler ceza sahasında Selim Ay'ın topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi. 20. dakikada Gomis'in kullandığı penaltı atışında, kaleci Serkan Kırıntılı topu yandan kornere göndererek gole izin vermedi.

31. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında Maicon'un kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu üstten kornere çeldi.

42. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı'nın ayağıyla müdahale ettiği top kornere gitti.

44. dakikada Atiker Konyaspor önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Hızlı gelişen atakta Moke'nin pasıyla ceza sahasında kaleci ile karşı karşıya kalan Volkan Şen'in vuruşunda Muslera gole izin vermedi.

45+3. dakikada Mariano'nun sağdan yaptığı ortada ceza sahasında Macion'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Gomis'in ceza sahasında uygun durumda yaptığı vuruşta ise meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



