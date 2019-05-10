Futbol: Spor Toto Bölgesel Amatör Lig





İSTANBUL (AA) - Futbolda 2018-2019 sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) play-off heyecanı ikinci kademe müsabakalarıyla devam edecek.

Ligde 11 grubu ilk sırada tamamlayan takımlar, TFF 3. Lig'e yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı. Üç kademe halinde oynanan play-off müsabakalarının ilkinde maçlarını kazanan Somaspor, Modafenspor, Kelkit Belediye Hürriyetspor ve 68 Aksaray Belediyespor TFF 3. Lig'e yükseldi.

İlk kademe müsabakalarını kaybeden Bucak Belediye Oğuzhanspor, Yozgatspor 1959 ve Akşehirspor ile ilk kademeyi maç yapmadan geçen Ağrı 1970, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Belediye Derincespor, ikinci kademede karşı karşıya gelecek. Maçlarını kazanan 3 takım daha adını TFF 3. Lig'e yazdıracak.

İkinci kademede mağlup olan 3 takımla, bu aşamayı maç yapmadan geçen 1877 Alemdağspor'dan ikisi, üçüncü kademe sonunda TFF 3. Lig biletini arayacak.





- Maç programı





BAL'da 12 Mayıs Pazar günü tamamı saat 15.00'te başlayacak play-off ikinci kademe maçlarının programı şöyle:

Ağrı 1970-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Trabzon Medical Park)

Yozgatspor 1959-Akşehirspor (Bolu Atatürk)

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Belediye Derincespor (Kütahya Tavşanlı Ada)