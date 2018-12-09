Futbol: Spor Toto BAL

SİVAS (AA ) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta 12. hafta müsabakasında Şarkışla Belediyespor-Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçı 0-0 tamamlandı.

Şarkışla İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleyi, hakemler Hüseyin Ertaş, Atakan Ataseven ve Ozan Bozkurt yönetti.

Ev sahibi ekibin 10 kişi tamamladığı mücadele, 0-0 sona erdi.

Bu skorla puanını 32'ye yükselten Şarkışla ekibi liderliğini sürdürdü.

Mücadeleyi, Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Gemerek Kaymakamı Şarkışla Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç da izledi.