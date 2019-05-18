Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de normal sezon, 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Ligin son haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yenen ve 72 puana ulaşan Abalı Denizlispor, 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Süper Lig'e yükselmeyi geçen hafta garantileyen Gençlerbirliği ise sahasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek 70 puanda kaldı ve ligi ikinci sırada bitirdi.

Son hafta maçlarının ardından Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belirleneceği play-off etabına kaldı.

Ligde Kardemir Karabükspor, Birevim Elazığspor ve Afjet Afyonspor ise küme düşen takımlar oldu.





- Sonuçlar





Ligde normal sezonun 34. ve son haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Eskişehirspor: 3-2

Altay-Birevim Elazığspor: 4-0

Balıkesirspor Baltok-Hatayspor: 0-3

Afjet Afyonspor-Ümraniyespor: 2-2

Kardemir Karabükspor-Gazişehir Gaziantep: 1-6

Gençlerbirliği-Adana Demirspor: 1-2

İstanbulspor-Abalı Denizlispor: 2-5

Giresunspor-Altınordu: 3-1

Adanaspor-Osmanlıspor: 1-4





- Puan durumu





Spor Toto 1. Lig'de 34. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1. ABALI DENİZLİSPOR342194673235722. GENÇLERBİRLİĞİ342248502822703. HATAYSPOR3419105572235674. OSMANLISPOR3419510492623625. GAZİŞEHİR GAZİANTEP341789603129596. ADANA DEMİRSPOR3417710503614587. ALTINORDU341699503317578. ÜMRANİYESPOR

341411944377539. BOLUSPOR3414713414104910. ALTAY341211115240124711. İSTANBULSPOR341013114546-14312. ADANASPOR34910154149-83713. GİRESUNSPOR34812143241-93614. ESKİŞEHİRSPOR3498174466-223515. BALIKESİRSPOR BALTOK34117163645-93416. AFJET AFYONSPOR3479183855-173017. BİREVİM ELAZIĞSPOR3467213864-262518. KARDEMİR KARABÜKSPOR34033110112-1020









Not: Balıkesirspor Baltok'un 6, Kardemir Karabükspor'un ise 3 puanı silinmiştir.