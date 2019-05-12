Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm





İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçları tamamlanırken, Gençlerbirliği ve Abalı Denizlispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Lider Gençlerbirliği deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0, ikinci sıradaki Abalı Denizlispor ise sahasında Kardemir Karabükspor'u 6-0 mağlup ederek, bitime bir hafta kala Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Haftayı üç ve dördüncü sırada bitiren Hatayspor ile Osmanlıspor, play-off'a kalmayı garantiledi. Play-off'ta mücadele edecek diğer iki takım ise 34. ve son hafta karşılaşmalarından sonra belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de daha önce Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor küme düşmüştü.

Ligde 33. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığspor-Afjet Afyonspor: 0-1

Eskişehirspor-Adanaspor: 0-3

Ümraniyespor-İstanbulspor: 1-3



Adana Demirspor-Balıkesirspor Baltok 2-0

Abalı Denizlispor-Kardemir Karabükspor: 6-0

Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 0-2

Hatayspor-Giresunspor: 1-0

Altınordu-Boluspor: 3-0

Osmanlıspor-Altay: 3-1





- Puan durumu





Spor Toto 1. Lig'de 33. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:











TakımlarOGBMAYAVP1. GENÇLERBİRLİĞİ33 22 4 7 49 26 23 70 2. ABALI DENİZLİSPOR33 20 9 4 62 30 32 69 3. HATAYSPOR33 18 10 5 54 22 32 64 4. OSMANLISPOR33 18 5 10 45 25 20 59 5. ALTINORDU33 16 9 8 49 30 19 57 6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP33 16 8 9 54 30 24 56 7. ADANA DEMİRSPOR33 16 7 10 48 35 13 55 8. ÜMRANİYESPOR33 14 10 9 42 35 7 52 9. BOLUSPOR33 13 7 13 38 39 -1 46 10. ALTAY33 11 11 11 48 40 8 44 11. İSTANBULSPOR33 10 13 10 43 41 2 43 12. ADANASPOR33 9 10 14 40 45 -5 37 13. ESKİŞEHİRSPOR33 9 8 16 42 63 -21 35 14. BALIKESİRSPOR BALTOK33 11 7 15 36 42 -6 34 15. GİRESUNSPOR33 7 12 14 29 40 -11 33 16. AFJET AFYONSPOR33 7 8 18 36 53 -17 29 17. BİREVİM ELAZIĞSPOR33 6 7 20 38 60 -22 25 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR33 0 3 30 9 106 -97 0

Not: Balıkesirspor Baltok'un 6, Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

