Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Gençlerbirliği: 0 - Abalı Denizlispor: 3

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Eryaman

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro (Dk. 45 Barış Başdaş), Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton Paraiba, Bekir Yılmaz (Dk. 63 Mert Nobre), Nadir Çiftçi (Dk. 46 Deniz Yılmaz), Stancu

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Oğuz Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural, Recep Niyaz (Dk. 88 Burak Altıparmak), Ziya Alkurt, Aissati, Burak Çalık (Dk. 74 Mbamba), Mehmet Akyüz (Dk. 79 Kehinde)

Goller: Dk. 16 Deniz Vural, Dk. 85 Recep Niyaz, Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Burak Çalık (Denizlispor), Dk. 55 Yasin Pehlivan, Dk. 74 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

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