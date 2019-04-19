Futbol: Spor Toto 1. Lig

- Birevim Elazığspor: 1 - Osmanlıspor: 2

Futbol: Spor Toto 1. Lig
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Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Kısal, Abdullah Bora Özkara

Birevim Elazığspor: Ahmet Doğan, İdrissa Diarra, Murathan Özen, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Lamina Diarra (Dk. 87 Bekamenga), Abdülkadir Kayalı (Dk. 46 Cengizhan Akgün), Camara (Dk. 76 Serdar Özbayraktar), Ahmet Burak Solakel, Kadir Taşoğlu

Osmanlıspor: Karcemarskas, Ali Eren İyican, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 58 Merthan Yiğit), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Mathew (Dk. 66 Galip Güzel), Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Caner Arıcı, Gueye (Dk. 76 Privat)

Goller: Dk. 46 Kadir Bekmezci (Birevim Elazığspor), Dk. 84 Sinan Kurt, Dk. 90+5 Galip Güzel (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 47 Caner Arıcı, Dk. 58 Mathew, Dk. 90+2 Anıl Karaer, Dk. 90+5 Galip Güzel (Osmanlıspor) Dk. 87 Yiğitcan Erdoğan, Dk. 88. Cengizhan Akgün, Dk. 90+5 Serdar Özbayraktar (Birevim Elazığspor)


MALATYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Birevim Elazığspor'u 2-1 yendi.


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